Появилось видео жестокого погрома выставки украинского художника о Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Центр визуальной культуры предоставил видеозапись с камер наблюдения, зафиксировавших момент нападения на выставку украинского художника Давида Чичкана. Видео передали "Общественному", передает УНН.
Запись свидетельствует о том, что неизвестные молодчики с закрытыми лицами ворвались в помещение, в котором проводилась выставка
Одни из них - напали на охранника, затем против него применили перечный газ. Другая часть молодчиков испортили часть картин, некоторые работы забрали с собой.
Как сообщал УНН, в Киеве неизвестные разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Потерянная возможность", которая проходит в Центре визуальной культуры.