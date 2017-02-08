Появилось видео жестокого погрома выставки украинского художника о Майдане

Запись свидетельствует о том, что неизвестные молодчики с закрытыми лицами ворвались в помещение, в котором проводилась выставка

Одни из них - напали на охранника, затем против него применили перечный газ. Другая часть молодчиков испортили часть картин, некоторые работы забрали с собой.

Как сообщал УНН, в Киеве неизвестные разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Потерянная возможность", которая проходит в Центре визуальной культуры.