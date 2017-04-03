З'явилося відео з місця вибуху у метро Санкт-Петербурга
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У соцмережах почали з'являтися відео вибуху, який стався у метрополітені Санкт-Петербурга, передає УНН.
Так, на відео видно, що двері одного з вагонів метро, на який прийшовся основний удар від вибуху, зігнуті, на них помітно кров.
Також у ролику видно рятувальників, які прибули на місце трагедії.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі стався вибух на станціях “Сінна” і “Технологічний інститут” метро Санкт-Петербурга. Наразі відомо про понад 50 постраждалих, серед них діти. Обидві станції закриті, йде евакуація пасажирів.
Як повідомляв УНН, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху в метро Санкт-Петербурга.