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З'явилося відео з місця вибуху у метро Санкт-Петербурга

З'явилося відео з місця вибуху у метро Санкт-Петербурга

Київ • УНН

 • 32859 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У соцмережах почали з'являтися відео вибуху, який стався у метрополітені Санкт-Петербурга, передає УНН.

Так, на відео видно, що двері одного з вагонів метро, на який прийшовся основний удар від вибуху, зігнуті, на них помітно кров.

Також у ролику видно рятувальників, які прибули на місце трагедії.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі стався вибух на станціях “Сінна” і “Технологічний інститут” метро Санкт-Петербурга. Наразі відомо про понад 50 постраждалих, серед них діти. Обидві станції закриті, йде евакуація пасажирів.

Як повідомляв УНН, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху в метро Санкт-Петербурга.

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