Появилось видео с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

Так, на видео видно, что двери одного из вагонов метро, ​​на который пришелся основной удар от взрыва, изогнутые, на них заметна кровь.

Также в ролике видно спасателей, которые прибыли на место трагедии.

Напомним, в Санкт-Петербурге произошел взрыв на станциях "Сенная" и "Технологический институт" метро Санкт-Петербурга. Известно о более 50 пострадавших, среди них дети. Обе станции закрыты, идет эвакуация пассажиров.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 10 человек погибли при взрыве в метро Санкт-Петербурга.