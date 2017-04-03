Появилось видео с места взрыва в метро Санкт-Петербурга
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В соцсетях начали появляться видео взрыва, который произошел в метрополитене Санкт-Петербурга, передает УНН.
Так, на видео видно, что двери одного из вагонов метро, на который пришелся основной удар от взрыва, изогнутые, на них заметна кровь.
Также в ролике видно спасателей, которые прибыли на место трагедии.
Напомним, в Санкт-Петербурге произошел взрыв на станциях "Сенная" и "Технологический институт" метро Санкт-Петербурга. Известно о более 50 пострадавших, среди них дети. Обе станции закрыты, идет эвакуация пассажиров.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 10 человек погибли при взрыве в метро Санкт-Петербурга.