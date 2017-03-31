З'явилося відео спецоперації СБУ із затримання злочинної групи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Напередодні працівники СБУ викрили організовану злочинну групу, яка діяла під прикриттям центру з реабілітації наркозалежних та спеціалізувалась на незаконному позбавленні людей волі. Відео затримання учасників незаконної організації з'явилося у розпорядженні УНН.
На відео видно, як працівники Служби безпеки виявили та затримали учасників злочинної групи. Ті, в свою чергу, не чинили опору під час затримання.
Як зазначили у прес-службі СБУ, організатори “бізнесу” приймали замовлення на примусове “лікування” у так званому реабілітаційному центрі людей, які, на думку їх родичів чи знайомих, страждають від наркотичної, алкогольної або іншої залежності.
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Члени угруповання виїжджали на “замовлення” та під психологічним тиском змушували їх відправитися на “лікування”. У разі відмови потерпілих, їх все одно доставляли до реабілітаційного центру, але вже силоміць.
“Реабілітанти” утримувались у спеціально облаштованих бараках та підвалах, до них застосовувались тортури. Позбавлені волі не могли самостійно покинути місце перебування, за ними постійно спостерігали “наглядачі” центру. Вони також не розпоряджались власним часом та примусово працювали на деревообробному виробництві, сільськогосподарських та будівельних роботах на користь власників “реабілітаційного центру”.
У результаті спецоперації співробітники СБУ звільнили понад 200 незаконно утримуваних “реабілітантів”, які вже підтвердили факти катування та нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень. Також затримано 22 наглядачів, у тому числі трьох осіб, які виконували організаторські функції.