Появилось видео спецоперации СБУ по задержанию преступной группы

На видео видно, как работники Службы безопасности Украины обнаружили и задержали участников преступной группы. Те, в свою очередь, не оказывали сопротивления при задержании.

Как отметили в пресс-службе СБУ, организаторы "бизнеса" принимали заказы на принудительное "лечение" в так называемом реабилитационном центре людей, которые, по мнению их родственников или знакомых, страдают от наркотической, алкогольной или другой зависимости.

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Члены группировки выезжали к людям "на заказ" и под психологическим давлением заставляли их отправиться на "лечение". В случае отказа потерпевших, их все равно доставляли в реабилитационный центр, но уже силой.

"Реабилитантов" содержали в специально оборудованных бараках и подвалах, к ним применялись пытки. Лишенные свободы не могли самостоятельно покинуть место пребывания, за ними постоянно наблюдали "надзиратели" центра. Они также не распоряжались собственным временем и принудительно работали на деревообрабатывающем производстве, сельскохозяйственных и строительных работах в пользу владельцев "реабилитационного центра".

В результате спецоперации сотрудники СБУ освободили более 200 незаконно удерживаемых "реабилитантов", которые уже подтвердили факты пыток и нанесения им тяжких телесных повреждений. Также задержаны 22 наблюдателей, в том числе трех человек, которые выполняли организаторские функции.