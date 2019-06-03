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З'явилося розпорядження про уповноваження Кучми на участь у мінських переговорах

З'явилося розпорядження про уповноваження Кучми на участь у мінських переговорах

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Опубліковано розпорядження, яким Президент України Володимир Зеленський уповноважив другого президента України Леоніда Кучму на участь у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Відповідний документ розміщено на офіційному сайті Адміністрації Президента, передає УНН.

"Уповноважити Президента України у 1994 — 2005 роках КУЧМУ Леоніда Даниловича представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях", - сказано у документі.

Розпорядженням передбачено, що Кучма здійснює діяльність, що передбачена цим розпорядженням, на громадських засадах.

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Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма очолить переговорну групу на мінських переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

До цього Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях представляв Євген Марчук.

Додамо, що Кучма не вперше є представником України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. 2 жовтня 2018 року він завершив свою роботу у Тристоронній контактній групі.

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