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З’явилося нове відео, яке показує осічку ракети ХАМАС і вибух у лікарні Гази - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У мережі опублікували запис камери спостереження, який показує великий шквал ракет, що запускається з півночі Гази, а потім потужний вибух, очевидно, спричинений осічкою снаряду. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

З’явилося нове відео, яке показує осічку ракети ХАМАС і вибух у лікарні Гази - ЗМІ

Контекст

У вівторок ввечері органи охорони здоров'я Сектора Гази повідомили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. Зазначається, що внаслідок атаки загинули щонайменше 300 осіб. Ще кілька сотень зазнали поранень.

Спочатку влада Ізраїлю заявила, що перевіряє інформацію, а потім після перевірки заявила, що у лікарню в Газі влучила невдало випущена ракета Ісламського Джихаду.

При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив з різким засудженням нападу на лікарню в Газі, після чого ізраїльська влада закликала усіх ізраїльтян негайно залишити Туреччину.

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