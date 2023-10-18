З’явилося нове відео, яке показує осічку ракети ХАМАС і вибух у лікарні Гази - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У мережі опублікували запис камери спостереження, який показує великий шквал ракет, що запускається з півночі Гази, а потім потужний вибух, очевидно, спричинений осічкою снаряду. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
Контекст
У вівторок ввечері органи охорони здоров'я Сектора Гази повідомили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. Зазначається, що внаслідок атаки загинули щонайменше 300 осіб. Ще кілька сотень зазнали поранень.
Спочатку влада Ізраїлю заявила, що перевіряє інформацію, а потім після перевірки заявила, що у лікарню в Газі влучила невдало випущена ракета Ісламського Джихаду.
При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив з різким засудженням нападу на лікарню в Газі, після чого ізраїльська влада закликала усіх ізраїльтян негайно залишити Туреччину.