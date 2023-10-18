Появилось новое видео, которое показывает осечку ракеты ХАМАС и взрыв в больнице Газы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В сети опубликовали запись камеры наблюдения, которая показывает большой шквал ракет, запускаемый с севера Газы, а затем мощный взрыв, очевидно, вызванный осечкой снаряда. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Контекст
Во вторник вечером органы здравоохранения Сектора Газа сообщили, что ЦАХАЛ нанес удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни людей. Отмечается, что в результате атаки погибли по меньшей мере 300 человек. Еще несколько сотен получили ранения.
Сначала власти Израиля заявили, что проверяют информацию, а затем после проверки заявили, что в больницу в Газе попала неудачно выпущенная ракета Исламского Джихада.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким осуждением нападения на больницу в Газе, после чего израильские власти призвали всех израильтян немедленно покинуть Турцию.