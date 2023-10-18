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Появилось новое видео, которое показывает осечку ракеты ХАМАС и взрыв в больнице Газы - СМИ

Киев • УНН

 • 1941430 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В сети опубликовали запись камеры наблюдения, которая показывает большой шквал ракет, запускаемый с севера Газы, а затем мощный взрыв, очевидно, вызванный осечкой снаряда. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Появилось новое видео, которое показывает осечку ракеты ХАМАС и взрыв в больнице Газы - СМИ

Контекст

Во вторник вечером органы здравоохранения Сектора Газа сообщили, что ЦАХАЛ нанес удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого погибли сотни людей. Отмечается, что в результате атаки погибли по меньшей мере 300 человек. Еще несколько сотен получили ранения.

Сначала власти Израиля заявили, что проверяют информацию, а затем после проверки заявили, что в больницу в Газе попала неудачно выпущенная ракета Исламского Джихада.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким осуждением нападения на больницу в Газе, после чего израильские власти призвали всех израильтян немедленно покинуть Турцию.

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