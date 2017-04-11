З'явилися відео з місця вибуху у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. З'явилися відео з місця вибуху у турецькій провінції Діярбакир, внаслідок чого постраждали четверо людей. Ролики опублікували користувачі соцмереж, передає УНН.
Вибух стався 11 квітня в південно-східній провінції Діярбакир під час ремонту поліцейського танка. Внаслідок інциденту постраждало четверо осіб.
Як повідомляє CNN, міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу Туреччини заявив, що вибух у провінції Діярбакир не був терактом, а стався під час ремонту поліцейської техніки.
“Ніякого стороннього втручання не було, вибух стався під час ремонту автомобіля”, — сказав С.Сойлу.
S. Soylu'nun açıklamaları şüpheli.
Araç tamirinden kaynaklı patlamayla beton zeminde bu krater açılamaz.
Burada nasıl bir patlayıcı vardı? pic.twitter.com/qAZO0p6Ky2