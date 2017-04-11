Появились видео с места взрыва в Турции

Взрыв произошел 11 апреля в юго-восточной провинции Диярбакыр во время ремонта полицейского танка. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Как сообщает CNN, министр внутренних дел Сулейман Сойлу Турции заявил, что взрыв в провинции Диярбакыр ни был терактом, а произошел во время ремонта полицейской техники.

"Никакого постороннего вмешательства не было, взрыв произошел во время ремонта автомобиля", - сказал С.Сойлу.

S. Soylu'nun açıklamaları şüpheli.

Araç tamirinden kaynaklı patlamayla beton zeminde bu krater açılamaz.

Burada nasıl bir patlayıcı vardı? pic.twitter.com/qAZO0p6Ky2