З'явилися нові подробиці трагедії у львівському нічному клубі "MI100"

Санкції цієї статті передбачають покарання від трьох до восьми років.

“Виконавець шоу повідомив, що трудових відносин у нього з клубом не було. У нього була домовленість зробити шоу. Також він повідомив про те, що раніше фаєр-шоу в приміщенні не робив. Раніше директор закладу Чередніченко заявляв, що він не знав, що буде так багато вогню в залі. Однак, виконавець фаєр-шоу спростував це, і слідство також довело, що директору було відомо, що буле відкритий вогонь у закритому приміщенні. Цю інформацію також підтвердили і свідки”, — розповіла О.Москаль.

Відомо, що виконавець шоу є українцем, йому близько тридцяти років. В той же час, директор закладу С.Чередніченко, якому Франківський суд міста Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, сплатив заставу у розмірі 87 тис. грн.

Зараз він очікує на суд.