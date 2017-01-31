Появились новые подробности трагедии в львовском ночном клубе "MI100"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 января. УНН. Стали известны новые подробности пожара, который произошел 26 ноября во львовском клубе "MI100". Следствие установило лицо, которое выполняло фаер-шоу. Ему объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по части второй статьи 270 (нарушение требований пожарной безопасности). Об этом корреспонденту УНН сообщила следователь Франковского районного отдела ЛГУ ГУМВД Украины во Львовской области Ольга Москаль.
Санкции этой статьи предусматривают наказание от трех до восьми лет.
"Исполнитель шоу сообщил, что трудовых отношений у него с клубом не было. У него была договоренность сделать шоу. Также он сообщил о том, что ранее фаер-шоу в помещении не делал. Ранее директор заведения Чередниченко заявлял, что он не знал, что будет так много огня в зале. Однако, исполнитель фаер-шоу опроверг это, следствие также доказало, что директору было известно, что будет открытый огонь в закрытом помещении. Эту информацию также подтвердили и свидетели", - рассказала О.Москаль.
Известно, что исполнитель шоу является украинцем, ему около тридцати лет. В то же время, директор заведения С.Чередниченко, которому Франковский суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, уплатил залог в размере 87 тыс. грн.