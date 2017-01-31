Появились новые подробности трагедии в львовском ночном клубе "MI100"

Санкции этой статьи предусматривают наказание от трех до восьми лет.

"Исполнитель шоу сообщил, что трудовых отношений у него с клубом не было. У него была договоренность сделать шоу. Также он сообщил о том, что ранее фаер-шоу в помещении не делал. Ранее директор заведения Чередниченко заявлял, что он не знал, что будет так много огня в зале. Однако, исполнитель фаер-шоу опроверг это, следствие также доказало, что директору было известно, что будет открытый огонь в закрытом помещении. Эту информацию также подтвердили и свидетели", - рассказала О.Москаль.

Известно, что исполнитель шоу является украинцем, ему около тридцати лет. В то же время, директор заведения С.Чередниченко, которому Франковский суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, уплатил залог в размере 87 тыс. грн.

Сейчас он ожидает суда.