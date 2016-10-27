З'явилися нові подробиці смертельної ДТП в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Водій BMW, що спричинив смертельну ДТП в Одесі, керував авто за довіреністю. Про це повідомила тимчасово в.о. начальника прес-служби ГУНП в Одеській області Анастасія Якубенко, передає кореспондент УНН.
"Подія трапилася о 22:30. Водій Авто BMW виїхав на червоне світло світлофора та врізався на великій швидкості у припаркований автомобіль ІЖ. Двоє жителів Одеської області, 31-річний водій та пасажир 1980 р.н. загинули на місці ДТП. За кермом автомобіля BMW вув 21-річний житель Одеси. Він та двоє його пасажирів втекли з місця ДТП. Наразі встновлено особу водія. Його розшукують правоохоронці", - повідомила А.Якубенко.
Відомо, що водій керував автомобілем за довіреністю. Троє осіб, які в момент ДТП були на зупинці громадського транспорту, наразі в лікарні. Найбільше постраждала дівчина, її доставили до медичного закладу із чисельними переломами ніг. Наразі її життю нічого не загрозує.
Відносно водія BMW відкрите кримінальне провадженння, йому загрожує покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі.
Інформацію про знайдені в авто наркотики, гроші та пістолет А.Якубенко не підтвердила, проте зауважила, що ведеться перевірка.
Чоловік, якого ймовірно поранив ножем водій BMW при втечі, відмовився написати заяву до поліції, проте зауважив, що проходитиме у справі як свідок.
Нагадаємо, на розі вулиць Преображенської і Великої Арнаутської в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.