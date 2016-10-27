Появились новые подробности смертельного ДТП в Одессе

"Происшествие случилось в 22:30. Водитель Авто BMW выехал на красный свет светофора и врезался на большой скорости в припаркованный автомобиль ИЖ. Двое жителей Одесской области, 31-летний водитель и пассажир 1980 г.р. погибли на месте ДТП. За рулем автомобиля BMW был 21-летний житель Одессы. Он и двое его пассажиров скрылись с места ДТП. Сейчас установлено лицо водителя, его разыскивают правоохранители", - сообщила А.Якубенко.

Известно, что водитель управлял автомобилем по доверенности. Три человека, которые в момент ДТП были на остановке общественного транспорта, сейчас в больнице. Больше всего пострадала девушка, ее доставили в медицинское учреждение с многочисленными переломами ног. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В отношении водителя BMW открытое уголовное производство, ему грозит наказание в виде от 5 до 10 лет лишения свободы.

Информацию о найденных в авто наркотиках, деньгах и пистолет А.Якубенко не подтвердила, однако отметила, что ведется проверка.

Человек, которого вероятно ранил ножом водитель BMW при побеге, отказался написать заявление в полицию, однако отметил, что будет проходить по делу как свидетель.