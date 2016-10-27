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15 марта, 19:03 • 116821 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 172049 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141538 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133764 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114605 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106535 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102228 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Появились новые подробности смертельного ДТП в Одессе

Появились новые подробности смертельного ДТП в Одессе

Киев • УНН

 • 12932 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 27 октября. УНН. Водитель BMW, вызвал смертельное ДТП в Одессе, руководил авто по доверенности. Об этом сообщила временно и.о. начальника пресс-службы ГУНП в Одесской области Анастасия Якубенко, передает корреспондент УНН.

"Происшествие случилось в 22:30. Водитель Авто BMW выехал на красный свет светофора и врезался на большой скорости в припаркованный автомобиль ИЖ. Двое жителей Одесской области, 31-летний водитель и пассажир 1980 г.р. погибли на месте ДТП. За рулем автомобиля BMW был 21-летний житель Одессы. Он и двое его пассажиров скрылись с места ДТП. Сейчас установлено лицо водителя, его разыскивают правоохранители", - сообщила А.Якубенко.

Известно, что водитель управлял автомобилем по доверенности. Три человека, которые в момент ДТП были на остановке общественного транспорта, сейчас в больнице. Больше всего пострадала девушка, ее доставили в медицинское учреждение с многочисленными переломами ног. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В отношении водителя BMW открытое уголовное производство, ему грозит наказание в виде от 5 до 10 лет лишения свободы.

Информацию о найденных в авто наркотиках, деньгах и пистолет А.Якубенко не подтвердила, однако отметила, что ведется проверка.

Человек, которого вероятно ранил ножом водитель BMW при побеге, отказался написать заявление в полицию, однако отметил, что будет проходить по делу как свидетель.

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