З’явилися фото будинку, в якому оселиться Б.Обама після завершення президентства
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В мережі з’явилися фото будинку у престижному районі столиці США Вашингтону, в якому житиме Барак Обама після закінчення свого президентства, передає УНН з посиланням на Business Insider.
Зазначається, що будинок був побудований у столиці США Вашингтоні у 1928 році. Його площа становить 2,5 тис. квадратних метрів. Будинок налічує 9 спалень.
Повідомляється, що президент США придбав будинок у травні за 5,3 млн. доларів.
Як повідомляв УНН, Б.Обама планує поновити свою викладацьку діяльність після закінчення президентства.