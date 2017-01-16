Появились фото дома, в котором поселится Б.Обама после завершения президентства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В сети появились фото дома в престижном районе столицы США Вашингтоне, в котором будет жить Барак Обама после окончания своего президентства, передает УНН со ссылкой на Business Insider.
Отмечается, что дом был построен в столице США Вашингтоне в 1928 году. Его площадь составляет 2,5 тыс. квадратных метров. Дом насчитывает 9 спален.
Сообщается, что президент США приобрел дом в мае за 5,3 млн. долларов.
Как сообщал УНН, Б.Обама планирует возобновить свою преподавательскую деятельность после окончания президентства.