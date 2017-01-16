З'явились нові подробиці смерті жінки, тіло якої понівечили собаки на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Стало відомо, що у жінки, тіло якої понівечили собаки, трапився серцевий напад. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.
Так, у понеділок, 16 січня, на хуторі Шаварівка, в районі лісопосадки села Петриків, чоловік виявив тіло матері, погризене собаками. Триває слідство.
На хутір жінка ходила практично щодня годувати своїх собак, що живуть там на дачі. Вчора, 15 січня, тернополянка також пішла туди, але додому не повернулася. Тому син пішов шукати матір наступного дня вранці.
Підходячи до села, на лісовій дорозі він побачив тіло без голови, за зовнішніми ознаками схоже на його матір.
При попередньому огляді слідчі встановили, що на жінку, скоріш за все, напали собаки, бо довкола багато слідів лап.
Встановлено, що жінка померла внаслідок серцевого нападу. Проте на запитання чи була вона жива, чи мертва у той момент, коли тіло гризли бродячі собаки, судово-медична експертиза надасть відповідь не раніше, ніж за місяць.