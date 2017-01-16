Появились новые подробности смерти женщины, тело которой изуродовали собаки в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Стало известно, что у женщины, тело которой изуродовали собаки, случился сердечный приступ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Тернопольской области.
Так, в понедельник, 16 января, на хуторе Шаваровка, в районе лесопосадки села Петриков, мужчина обнаружил тело матери, обгрызенное собаками. Продолжается следствие.
На хутор женщина ходила практически ежедневно кормить своих собак, живущих там на даче. Вчера, 15 января, женщина также пошла туда, но домой не вернулась. Поэтому сын пошел искать мать на следующий день утром.
Подходя к деревне, на лесной дороге он увидел тело без головы, по внешним признакам похожее на его мать.
При предварительном осмотре следователи установили, что на женщину, скорее всего, напали собаки, потому что вокруг много следов лап.
Установлено, что женщина умерла от сердечного приступа. Однако на вопрос была ли она жива, или мертвая в тот момент, когда тело грызли бродячие собаки, судебно-медицинская экспертиза даст ответ не ранее, чем через месяц.