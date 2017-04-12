З'ясувались обставини побиття інваліда у маршрутці Житомира

ukru
27 березня, 18:53 • 75562 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 100981 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 115853 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 124357 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 174905 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 122226 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110443 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134182 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121349 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123436 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
83 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

27 березня, 18:35 • 35836 перегляди
На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: перелік населених пунктів

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: перелік населених пунктів

27 березня, 19:04 • 24790 перегляди
Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

Новий раунд російсько-американських консультацій може пройти в Ер-Ріяді в середині квітня - росЗМІ

27 березня, 19:08 • 25744 перегляди
Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

Зеленський не виключив розширення франко-британської місії в Україні

27 березня, 19:22 • 27956 перегляди
Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

27 березня, 19:37 • 34390 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 75562 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 129163 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 174905 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 200235 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 211234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 86041 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116522 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142603 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132247 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162768 перегляди
Актуальне
З'ясувались обставини побиття інваліда у маршрутці Житомира

З'ясувались обставини побиття інваліда у маршрутці Житомира

Київ • УНН

 • 10768 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Водій маршрутки, якого кілька днів тому назад, звинуватили у побитті пасажира-інваліда, насправді останнього не бив, це видно із запису відеореєстратора, який оприлюднила Житомирська ОДА, передає УНН.

“У доступі Житомирської ОДА з’явилося відео, яке показує, що у резонансній ситуації на маршруті „Житомир-Левків“ водій не вчинив ніяких дій стосовно постраждалого пасажира”, — повідомляють в ОДА.

На відео видно, що внаслідок конфлікту інваліда виштовхали з маршрутки кілька пасажирів, натомість водій жодних протиправних дій не вчиняв.


Потерпілий дав свідчення поліції і зняв побої. Відтепер слідчі органи мають дати свої висновки.

Нагадаємо, 10 квітня чоловік-інвалід на Житомирщині стверджував, що його побив водій маршрутки, відмовивши у пільговому проїзді.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$276.69
Brent
$73.32
Bitcoin
$86,791.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,115.12
Ethereum
$1,999.93