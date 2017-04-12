З'ясувались обставини побиття інваліда у маршрутці Житомира
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Водій маршрутки, якого кілька днів тому назад, звинуватили у побитті пасажира-інваліда, насправді останнього не бив, це видно із запису відеореєстратора, який оприлюднила Житомирська ОДА, передає УНН.
“У доступі Житомирської ОДА з’явилося відео, яке показує, що у резонансній ситуації на маршруті „Житомир-Левків“ водій не вчинив ніяких дій стосовно постраждалого пасажира”, — повідомляють в ОДА.
На відео видно, що внаслідок конфлікту інваліда виштовхали з маршрутки кілька пасажирів, натомість водій жодних протиправних дій не вчиняв.
Потерпілий дав свідчення поліції і зняв побої. Відтепер слідчі органи мають дати свої висновки.
Нагадаємо, 10 квітня чоловік-інвалід на Житомирщині стверджував, що його побив водій маршрутки, відмовивши у пільговому проїзді.