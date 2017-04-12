Выяснились обстоятельства избиения инвалида в маршрутке Житомира

“В доступе Житомирской ОГА появилось видео, которое показывает, что в резонансной ситуации на маршруте” Житомир-Левков “водитель не совершил никаких действий в отношении пострадавшего пассажира”, — сообщают в ОГА.

На видео видно, что в результате конфликта инвалида вытолкали из маршрутки несколько пассажиров, водитель никаких противоправных действий не совершал.



Пострадавший дал показания полиции и снял побои. Теперь следственные органы должны дать свои выводы.

Напомним, 10 апреля мужчина-инвалид в Житомирской утверждал, что его избил водитель маршрутки , отказав в льготном проезде.