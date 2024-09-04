Звинуватили в чаклунстві, побили та хотіли вивезти в лісосмугу: на Хмельниччині судитимуть чоловіка та жінку, які катували сусідку
Київ • УНН
27-річний чоловік та 35-річна жінка жорстоко побили 68-річну односельчанку, звинувативши її в чаклунстві. Зловмисники намагалися вивезти жертву в ліс, але були затримані поліцією.
У Хмельницькій області чоловік та жінка били, душили та завдавали удари 68-річній односелиці через те, що вона нібито "здійснює чаклунські ритуали". Справу зловмисників передали до суду, передає УНН із посиланням на прокуратуру Хмельницької області.
"... до суду направлено обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка та 35-річної жінки за фактами катування, погрози вбивством, незаконного позбавлення волі людини та порушення недоторканності житла (ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Події стались 7 липня цього року в с. Чотирбоки, що на Шепетівщині.
Встановлено, що перебуваючи напідпитку, обвинувачені прийшли до будинку 68-річної односелиці, почали стукати у вікна та вибили двері.
Під надуманим приводом, що потерпіла нібито здійснює чаклунські ритуали, вони побили жінку кулаками та ногами по голові, душили, погрожували вбивством та навіть завдали декілька ножових поранень.
Ігноруючи благання останньої припинити знущання, чоловік вкотре вдарив її кулаком в обличчя, від чого вона втратила свідомість. Після чого, зловмисники поклали її до багажника автомобіля, з метою вивезти в лісосмугу та продовжити катування.
"... коли обвинувачені ломились в оселю, потерпіла встигла викликати правоохоронців, які затримали кривдників", - додали у прокуратурі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.