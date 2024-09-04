Обвинили в колдовстве, избили и хотели вывезти в лесополосу: в Хмельницкой области будут судить мужчину и женщину, которые пытали соседку

В Хмельницкой области мужчина и женщина били, душили и наносили удары 68-летней односельчанке из-за того, что она якобы «осуществляет колдовские ритуалы». Дело злоумышленников передали в суд, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Хмельницкой области.

«... в суд направлено обвинительное заключение в отношении 27-летнего мужчины и 35-летней женщины по фактам пыток, угрозы убийством, незаконного лишения свободы человека и нарушения неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

События произошли 7 июля этого года в с. Четырбоки, что на Шепетовщине.

Установлено, что находясь навеселе, обвиняемые пришли в дом 68-летней односельчанки, начали стучать в окна и выбили дверь.

Под надуманным предлогом, что потерпевшая якобы совершает колдовские ритуалы, они избили женщину кулаками и ногами по голове, душили, угрожали убийством и даже нанесли несколько ножевых ранений.

Игнорируя мольбы последней прекратить издевательства, мужчина в очередной раз ударил ее кулаком в лицо, от чего она потеряла сознание. После чего, злоумышленники положили ее в багажник автомобиля, с целью вывезти в лесополосу и продолжить пытки.

«... когда обвиняемые ломились в дом, потерпевшая успела вызвать правоохранителей, которые задержали обидчиков», - добавили в прокуратуре.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.