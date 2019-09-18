Звіт про катастрофу Boeing 737 MAX в Індонезії, у якій загинуло 189 осіб, буде оприлюднений в листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Управління цивільної авіації Індонезії оголосило про готовність опублікувати в листопаді 2019 року остаточний звіт про катастрофу літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air, що сталася в 2018 році. Про це в середу повідомляє агентство Reuters, передає УНН.
Відзначається, що попередній звіт про катастрофу був направлений зацікавленим сторонам розслідування, включаючи Lion Air, компанію Boeing і Федеральне управління цивільної авіації США.
Літак, що виконував 29 жовтня 2018 року внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав в море Яванця через 13 хвилин після вильоту. На борту знаходилися 189 осіб (вісім членів екіпажу і 181 пасажир), всі вони загинули. Лайнер цієї ж моделі Boeing 10 березня 2019 року розбився в Ефіопії, в результаті чого загинули 157 осіб. Катастрофи привели до припинення експлуатації Boeing 737 MAX 8 в ряді країн, включаючи Індонезію.
Як писав УНН, окремі частини пасажирських лайнерів 737 MAX і 737 NG американського авіаконцерну Boeing могли бути зроблені неправильно, що вимагає їх заміни в літаках даного класу. Про це йдеться в поширеному повідомленні Федерального авіаційного управління (ФАУ) США.