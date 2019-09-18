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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 80950 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114013 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105779 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112475 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120689 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148788 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149042 просмотра

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Отчет о катастрофе Boeing 737 MAX в Индонезии, в которой погибло 189 человек, будет обнародован в ноябре

Отчет о катастрофе Boeing 737 MAX в Индонезии, в которой погибло 189 человек, будет обнародован в ноябре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Управление гражданской авиации Индонезии объявило о готовности опубликовать в ноябре 2019 года окончательный отчет о катастрофе самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, произошедшей в 2018 году. Об этом в среду сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Отмечается, что предварительный отчет о катастрофе был направлен заинтересованным сторонам расследования, включая Lion Air, компанию Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США.

Самолет, выполнявший 29 октября 2018 года внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Лайнер этой же модели Boeing 10 марта 2019 года разбился в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек. Катастрофы привели к приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX 8 в ряде стран, включая Индонезию.

Как писал УНН, отдельные части пассажирских лайнеров 737 MAX и 737 NG американского авиаконцерна Boeing могли быть сделаны неправильно, что требует их замены в самолетах данного класса. Об этом говорится в распространенном сообщении Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

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