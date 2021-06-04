Звіт Лазебної, податкова амністія та відповідальність осіб з дипломатичним імунітетом: порядок денний ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у четвер, 3 червня, розгляне низку законодавчих ініціатив, а також заслухає міністра соціальної політики Марину Лазебну, передає УНН з посиланням на порядок денний парламенту.
Деталі
Так, під час години запитань до уряду сьогодні Рада заслухає звіт щодо виконання постанови Верховної Ради "Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист дитини в Україні".
Окрім того, нардепи у другому читанні розглянуть один з законопроектів Президента Володимира Зеленського про податкову амністію № 5153. Зокрема, передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.
Народні депутати у першому читанні розглянуть проект закону № 5250 про адміністративні правопорушення, щодо застосування відповідальності за вчинення правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом. Документ вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою попередження, виявлення та припинення вчинення порушень ПДР особами, які користуються дипломатичним імунітетом.
До другого читання представлено проект закону № 4278 щодо оподаткування товарів, які пересилаються з-за кордону. Сумарну фактурну неоподатковану вартість пропонують збільшити з 100 до 150 євро.
Законопроекти, які планують розглянути в першому читанні:
-
- щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням;
-
- щодо ліцензування суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво спирту етилового;
-
- щодо недопущення негативних економічних наслідків недобросовісного банкрутства підприємств внаслідок військової агресії на сході України.
-
Законопроекти, які планують розглянути у другому читанні:
-
- щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
-
- щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції;
-
- щодо ресторанного господарства.
-
Нагадаємо
Напередодні на сайті парламенту оприлюднили текст законопроекту про олігархів, поданий до ВР Президентом Володимиром Зеленським.