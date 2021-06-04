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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Звіт Лазебної, податкова амністія та відповідальність осіб з дипломатичним імунітетом: порядок денний ВР

Київ • УНН

 • 21568 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у четвер, 3 червня, розгляне низку законодавчих ініціатив, а також заслухає міністра соціальної політики Марину Лазебну, передає УНН з посиланням на порядок денний парламенту.

Звіт Лазебної, податкова амністія та відповідальність осіб з дипломатичним імунітетом: порядок денний ВР

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Так, під час години запитань до уряду сьогодні Рада заслухає звіт щодо виконання постанови Верховної Ради "Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист дитини в Україні".

Окрім того, нардепи у другому читанні розглянуть один з законопроектів Президента Володимира Зеленського про податкову амністію № 5153. Зокрема, передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Народні депутати у першому читанні розглянуть проект закону № 5250 про адміністративні правопорушення, щодо застосування відповідальності за вчинення правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом. Документ вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою попередження, виявлення та припинення вчинення порушень ПДР особами, які користуються дипломатичним імунітетом.

До другого читання представлено проект закону № 4278 щодо оподаткування товарів, які пересилаються з-за кордону. Сумарну фактурну неоподатковану вартість пропонують збільшити з 100 до 150 євро.

Законопроекти, які планують розглянути в першому читанні:

  • щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням;
  • щодо ліцензування суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво спирту етилового;
  • щодо недопущення негативних економічних наслідків недобросовісного банкрутства підприємств внаслідок військової агресії на сході України.

Законопроекти, які планують розглянути у другому читанні:

  • щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
  • щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції;
  • щодо ресторанного господарства.

Нагадаємо

Напередодні на сайті парламенту оприлюднили текст законопроекту про олігархів, поданий до ВР Президентом Володимиром Зеленським.

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