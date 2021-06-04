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Отчет Лазебной, налоговая амнистия и ответственность лиц с дипломатическим иммунитетом: повестка дня ВР

Киев • УНН

 • 21568 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 3 июня, рассмотрит ряд законодательных инициатив, а также заслушает министра социальной политики Марину Лазебную, передает УНН со ссылкой на повестку дня парламента.

Отчет Лазебной, налоговая амнистия и ответственность лиц с дипломатическим иммунитетом: повестка дня ВР

Детали

Так, во время часа вопросов к правительству сегодня Рада заслушает отчет о выполнении постановления Верховной Рады "О состоянии социальной защиты детей и неотложных мерах, направленных на защиту ребенка в Украине".

Кроме того, нардепы во втором чтении рассмотрят один из законопроектов Президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии № 5153. В частности, предполагается в период с 1 сентября 2021-го до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц.

Народные депутаты в первом чтении рассмотрят проект закона № 5250 об административных правонарушениях, по применению ответственности за совершение правонарушений к иностранцам, которые пользуются иммунитетом. Документ вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в целях предупреждения, выявления и пресечения совершения нарушений ПДД лицами, которые пользуются дипломатическим иммунитетом.

Ко второму чтению представлен проект закона № 4278 относительно налогообложения товаров, пересылаемых из-за рубежа. Суммарную фактурную необлагаемую стоимость предлагают увеличить с 100 до 150 евро.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть в первом чтении:

  • по защите детей от наблюдения за охотой;
  • о лицензировании субъектов хозяйствования, осуществляющих производство спирта этилового;
  • по недопущению негативных экономических последствий недобросовестного банкротства предприятий вследствие военной агрессии на востоке Украины.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть во втором чтении:

  • по обеспечению независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;
  • по устранению противоречий и уточнения определения лизинговой (арендной) операции;
  • по ресторанному хозяйству.

Напомним

Накануне на сайте парламента обнародовали текст законопроекта об олигархах, поданный в ВР Президентом Владимиром Зеленским.

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