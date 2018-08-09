Звістка про нові санкції США підриває економіку Росії - AFP
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кремль у четвер назвав "неприйнятними" нові санкції США проти Росії, які напередодні оголосив Держдеп через отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері, в той час як на світовому ринку курс рубля та російські акції зазнали стрімкого падіння, передає УНН з посиланням на AFP.
За інформацією видання, рубль знизився до відмітки 66,48 проти долара – найнижчого свого показника з листопада 2016 року, тоді як індекс російської фондової біржі РТС знизився на 3,2%, а МОКС - майже на 1,2% станом на 07:45 (10:45 за Києвом), після чого трохи відновився.
Російські банки також постраждали, а акції державного Сбербанка знизились на 4,7%.
За словами високопоставленого чиновника Держдепартаменту США, санкції можуть скоротити експорт сотень мільйонів доларів в Росію. Він розповів, що адміністрація вирішила накласти "презумпцію відмови" щодо продажу Росії технологій США, " чутливих з точки зору національної безпеки", які вимагають схвалення федерального уряду.
Такі технології часто використовувались для створення виробів, зокрема електронних пристроїв, а також калібрувального обладнання. Експорт раніше був дозволений на індивідуальній основі.
У разі невиконання, додав чиновник, другому раунду "драконівських" санкцій буде надано зелене світло. Це може стосуватися заборони використання російськими авіакомпаніями американських аеропортів.
Акції основної авіакомпанії Росії "Аерофлот" впали більш ніж на 10%, пише видання.
Нагадаємо, у середу Держдепартамент США оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері.
Канцелярія прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей вже встигла привітати нові антиросійські санкції США.