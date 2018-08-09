Звістка про нові санкції США підриває економіку Росії - AFP

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кремль у четвер назвав "неприйнятними" нові санкції США проти Росії, які напередодні оголосив Держдеп через отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері, в той час як на світовому ринку курс рубля та російські акції зазнали стрімкого падіння, передає УНН з посиланням на AFP.