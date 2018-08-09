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Известие о новых санкциях США подрывает экономику России - AFP

Киев • УНН

 • 10264 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Кремль в четверг назвал "неприемлемыми" новые санкции США против России, о которых накануне объявил Госдеп из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, в то время как на мировом рынке курс рубля и российские акции подверглись стремительному падению, передает УНН со ссылкой на AFP.

Известие о новых санкциях США подрывает экономику России - AFP

По информации издания, рубль снизился к отметке 66,48 против доллара - самого низкого своего показателя с ноября 2016 года, тогда как индекс российской фондовой биржи РТС снизился на 3,2%, а МОКС - почти на 1,2% по состоянию на 7:45 (10:45 по Киеву), после чего немного восстановился.

Российские банки также пострадали, а акции государственного Сбербанка снизились на 4,7%.

По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента США, санкции могут сократить экспорт сотен миллионов долларов в Россию. Он рассказал, что администрация решила наложить "презумпцию отказа" о продаже России технологий США, "чувствительных с точки зрения национальной безопасности", которые требуют одобрения федерального правительства.

Такие технологии часто использовались для создания изделий, в том числе электронных устройств, а также калибровочного оборудования. Экспорт ранее был разрешен на индивидуальной основе.

В случае невыполнения, добавил чиновник, второму раунду "драконовских" санкций будет дан зеленый свет. Это может касаться запрета использования российскими авиакомпаниями американских аэропортов.

Акции основной авиакомпании России "Аэрофлот" упали более чем на 10%, пишет издание.

Напомним, в среду Госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уже успела поздравить новые антироссийские санкции США.

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