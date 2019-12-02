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Звіробій прокоментувала виклик до ДБР

Звіробій прокоментувала виклик до ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька - ред.) сьогодні занесла до канцелярії Державного бюро розслідувань питання, що саме їй інкримінують та в якому статусі вона перебуває. Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

"…сьогодні ми з моїми адвокатами приїхали поцікавитись, що власне мені інкримінують, і ким я є у цій справі. Ми щойно в канцелярії залишили ці питання, і будемо чекати на них відповіді, і будемо чекати виклик законно складений, де вказані всі пункти, які відсутні", - сказала Звіробій.

За її словами, у виклику, який їй залишили після обшуків не зазначено статус Звіробій та кримінальне провадження.

"На яку слідчу дію мене сюди викликають, теж не зрозуміло. Не вказано чи це допит, чи це вручення підозри…Це грубе порушення закону", - розповіла Звіробій.

Також вона зазначила, що не піде на допит до ДБР поки не вкажуть її статус.

"Ні на який допит я не піду, тому що мені не зазначили у виклику, що у мене має бути якийсь допит. Нехай вони мені напишуть, що ви підозрювана викликаєтеся на допит, або ви свідок викликаєтеся на вручення підозри . Тоді я як громадянка прийду. Але є питання з якого біса ДБР до мене має справу, якщо є не держслужбовець", - сказала Звіробій.

Нагадаємо, 28 листопада Державне бюро розслідувань проводило обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька - ред.) через погрози Президенту України Володимиру Зеленському.

Також відкрито кримінальне провадження стосовно народного депутата від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини та військовослужбовця Марусі Звіробій, які опублікували відео, на якому вони жорстко розкритикували Президента Володимира Зеленського у зв’язку із його візитом на Донбас.

Окрім того, Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру народному депутату від фракції “Європейська солідарність” Софії Федини.

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