Зверобой прокомментировала вызов в ГБР

"... сегодня мы с моими адвокатами приехали поинтересоваться, что собственно мне инкриминируют, и кем я являюсь в этом деле. Мы только что в канцелярии оставили эти вопросы, и будем ждать на них ответ, и будем ждать вызов законно составленный, где указаны все пункты, которые отсутствуют ", - сказала Зверобой.

По ее словам, в вызове, который ей оставили после обысков не указан статус Зверобой и уголовное производство.

"На какую следственное действие меня сюда вызывают, тоже не понятно. Не указано или это допрос, или это вручение подозрения... Это грубое нарушение закона", - рассказала Зверобой.

Также она отметила, что не пойдет на допрос в ГБР пока не укажут ее статус.

"Ни на какой допрос я не пойду, потому что мне не отметили в вызове, что у меня должен быть какой-то допрос. Пусть они мне напишут, что вы подозреваемая, вызываетесь на допрос, или вы свидетель, вызываетесь на вручение подозрения. Тогда я как гражданка прийду. Но есть вопросы какого черта ГБР ко мне имеет дело, если я не госслужащий", - сказала Зверобой.

Напомним, 28 ноября Государственное бюро расследований проводило обыски в доме волонтера Маруси Зверобой (Елена Биленька - ред.) из-за угроз Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины и военнослужащего Маруси Зверобой, которые опубликовали видео, на котором они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.

Кроме того, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении народному депутату от фракции "Европейская солидарность" Софии Федине.