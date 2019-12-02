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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43974 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108977 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100875 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Зверобой прокомментировала вызов в ГБР

Зверобой прокомментировала вызов в ГБР

Киев  •  УНН

 • 12588 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Волонтер Маруся Зверобой (Елена Биленька - ред.) сегодня занесла в канцелярию Государственного бюро расследований вопрос, что именно ей инкриминируют и в каком статусе она находится. Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"... сегодня мы с моими адвокатами приехали поинтересоваться, что собственно мне инкриминируют, и кем я являюсь в этом деле. Мы только что в канцелярии оставили эти вопросы, и будем ждать на них ответ, и будем ждать вызов законно составленный, где указаны все пункты, которые отсутствуют ", - сказала Зверобой.

По ее словам, в вызове, который ей оставили после обысков не указан статус Зверобой и уголовное производство.

"На какую следственное действие меня сюда вызывают, тоже не понятно. Не указано или это допрос, или это вручение подозрения... Это грубое нарушение закона", - рассказала Зверобой.

Также она отметила, что не пойдет на допрос в ГБР пока не укажут ее статус.

"Ни на какой допрос я не пойду, потому что мне не отметили в вызове, что у меня должен быть какой-то допрос. Пусть они мне напишут, что вы подозреваемая, вызываетесь на допрос, или вы свидетель, вызываетесь на вручение подозрения. Тогда я как гражданка прийду. Но есть вопросы какого черта ГБР ко мне имеет дело, если я не госслужащий", - сказала Зверобой.

Напомним, 28 ноября Государственное бюро расследований проводило обыски в доме волонтера Маруси Зверобой (Елена Биленька - ред.) из-за угроз Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также открыто уголовное производство в отношении народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины и военнослужащего Маруси Зверобой, которые опубликовали видео, на котором они жестко раскритиковали Президента Владимира Зеленского в связи с его визитом на Донбасс.

Кроме того, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении народному депутату от фракции "Европейская солидарность" Софии Федине.

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