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З Болдвіна офіційно зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Хатчінс

З Болдвіна офіційно зняли звинувачення у ненавмисному вбивстві Галини Хатчінс

Київ • УНН

 • 485411 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. У п'ятницю прокуратура офіційно зняла з Алека Болдвіна звинувачення у ненавмисному вбивстві через стрілянину зі смертельним наслідком на знімальному майданчику, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

У заяві суду Нью-Мексико говориться, що справа проти Болдвіна «закрита без упереджень», але розслідування смерті кінематографіста Галини Хатчінс під час зйомок вестерну «Іржа» у Нью-Мексико 2021 року залишається «активним і продовжується».

Болдвін тримав пістолет Colt .45 під час репетицій, коли він вистрілив, вбивши Хатчінс і поранивши режисера Джоела Соузу.

У судовому документі йдеться, що «були виявлені нові факти, що вимагають подальшого розслідування та судово-медичної експертизи, які не можуть бути завершені» якраз до попереднього слухання, яке було призначено на травень.

The Los Angeles Times з посиланням на три анонімні джерела повідомило, що прокуратура отримала інформацію про те, що зброя була модифікована таким чином, щоб збільшити ймовірність того, що вона могла дати осічку.

Кримінальна справа проти Ханни Гутьєррес-Рід, молодого зброяра, відповідальну за зброю на зйомках фільму, триває.

Раніше

Зйомки «Іржі» відновилися цього тижня у новому місці в Монтані, повідомили продюсери у п'ятницю, і Болдвін та Соуза повернулися, щоб закінчити фільм.

Основні фотозйомки планується завершити до кінця травня.

Кримінальна справа проти Болдвіна за останні кілька місяців натрапила на численні юридичні вибоїни.

Болдвін і Гутьєррес-Рід спочатку були звинувачені за двома пунктами звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Але так зване «покращення вогнепальної зброї», яке збільшило б термін ув'язнення, якби їх було засуджено, незабаром після цього було скасовано через технічну помилку прокуратури.

Окружний прокурор Санта-Фе Мері Кармак-Олтвіс та попередній спеціальний прокурор Андреа Ріб відмовилися від нагляду за справою проти Болдвіна та Гутьєррес-Рід.

У своїй заяві в четвер нові спеціальні прокурори зазначили, що рішення про зняття звинувачень «не звільняє Болдвіна від кримінальної вини, і звинувачення можуть бути пред'явлені повторно».

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