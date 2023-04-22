С Болдвина официально сняли обвинения в непреднамеренном убийстве Галины Хатчинс

Детали

В заявлении суда Нью-Мексико говорится, что дело против Болдвина «закрыто без предубеждений», но расследование смерти кинематографиста Галины Хатчинс во время съемок вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико в 2021 году остается «активным и продолжается».

Болдвин держал пистолет Colt .45 во время репетиций, когда он выстрелил, убив Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соузу.

В судебном документе говорится, что «были обнаружены новые факты, требующие дальнейшего расследования и судебно-медицинской экспертизы, которые не могут быть завершены» как раз до предварительного слушания, назначенного на май.

The Los Angeles Times со ссылкой на три анонимных источника сообщило, что прокуратура получила информацию о том, что оружие было модифицировано таким образом, чтобы увеличить вероятность того, что оно могло дать осечку.

Уголовное дело против Ханны Гутьеррес-Рид, молодого оружейника, ответственную за оружие на съемках фильма, продолжается.

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Съемки «Ржавчины» возобновились на этой неделе в новом месте в Монтане, сообщили продюсеры в пятницу, и Болдвин и Соуза вернулись, чтобы закончить фильм. Основные фотосъемки планируется завершить к концу мая.

Уголовное дело против Болдвина за последние несколько месяцев наткнулось на многочисленные юридические выбоины.

Болдвин и Гутьеррес-Рид первоначально были обвинены по двум пунктам обвинения в непреднамеренном убийстве.

Но так называемое «улучшение огнестрельного оружия», которое увеличило бы срок заключения, если бы они были осуждены, вскоре после этого были отменены из-за технической ошибки прокуратуры.

Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис и предыдущий специальный прокурор Андреа Риб отказались от надзора за делом против Болдвина и Гутьеррес-Рид.

В своем заявлении в четверг новые специальные прокуроры отметили, что решение о снятии обвинений «не освобождает Болдвина от криминальной вины, и обвинения могут быть предъявлены повторно».