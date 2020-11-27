“Звільнити не можна залишити”: голосів за відставку Степанова немає

“Можете повірити, попри старання фракції „Голос“, попри те, що є питання до міністра — відставка йому не загрожує. Не цього року так точно. Робочий процес йде. Степанов працює і голосів на підтримку його відставки немає”, — повідомило джерело.

Співрозмовник також зауважив, що тим більше не стане підтримки для призначення нового очільника МОЗ.

“Якісь кандидатури кулуарно обговорювались. Але важливе питання достатньої підтримки, а її немає, немає голосів. Ті кандидатури, які потенціально може запропонувати „Голос“ не знайдуть підтримки в залі. У нас же немає потенційної кандидатури, яка б також об’єднала всю монобільшість”, — пояснив співрозмовник.

Він зауважив, що наразі голосування за будь-яке найменш спірне питання ускладнюються ще й тим, що багато депутатів хворіють на коронавірус і голосів одних тільки “слуг” може виявитись недостатньо.

Як писав УНН, колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун, за інформацію обізнаних джерел, “проштовхує” на посаду Тетяну Думенко, яка донедавна очолювала Державний експертний центр МОЗ.

Про Думенко відомо, що вона є фігурантом кримінального провадження щодо нанесення збитків державі на близько 1,5 млн грн. Суди у справі тривають.