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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 17451 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 47598 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 67098 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 79312 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 91322 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112721 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114394 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126256 просмотра

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"Уволить нельзя оставить": голосов за отставку Степанова нет

"Уволить нельзя оставить": голосов за отставку Степанова нет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сейчас глава Министерства здравоохранения Максим Степанов может спокойно продолжать выполнять свои обязанности не беспокоясь из-за угрозы отставки. Об этом УНН рассказал на правах анонимности представитель фракции "Слуга народа" в ВР.

"Можете поверить, несмотря на старания фракции "Голос", несмотря на то, что есть вопросы к министру - отставка ему не грозит. Не в этом году так точно. Рабочий процесс идет. Степанов работает и голосов в поддержку его отставки нет", - сообщил источник.

Собеседник также отметил, что тем более не хватит поддержки для назначения нового главы Минздрава.

"Какие-то кандидатуры кулуарно обсуждались. Но важен вопрос достаточной поддержки, а ее нет, нет голосов. Те кандидатуры, которые потенциально может предложить "Голос" не найдут поддержки в зале. У нас же нет потенциальной кандидатуры, которая бы также объединила все монобильшинство", - пояснил собеседник.

Он отметил, что сейчас голосования за любой наименее спорный вопрос усложняются еще и тем, что многие депутаты болеют коронавирусом и голосов одних только "слуг" может оказаться недостаточно.

Как писал УНН, бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун, по информации осведомленных источников, "проталкивает" на должность Татьяну Думенко, которая до недавнего времени возглавляла Государственный экспертный центр Минздрава.

О Думенко известно, что она является фигурантом уголовного производства о нанесении ущерба государству на сумму около 1,5 млн грн. Суды по делу продолжаются.

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