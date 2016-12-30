Звільнено віце-прем'єра "уряду" Криму О.Казуріна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Глава Криму Сергій Аксьонов підписав указ про звільнення від займаної посади заступника голови Ради міністрів республіки Олега Казуріна. Відповідний текст указу розміщений на офіційному сайті глави регіону, передає УНН.
“Припинити достроково повноваження Казуріна Олега Вікторовича і звільнити його з державної посади Республіки Крим — заступник голови Ради міністрів Республіки Крим 29 грудня 2016 року у зв’язку з його відставкою за власним бажанням”, — йдеться в документі.
О.Казурін був призначений віце-прем’єром кримського уряду 19 січня 2016 року і займався галуззю ЖКГ і будівництва.