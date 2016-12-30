Звільнено віце-прем'єра "уряду" Криму О.Казуріна

“Припинити достроково повноваження Казуріна Олега Вікторовича і звільнити його з державної посади Республіки Крим — заступник голови Ради міністрів Республіки Крим 29 грудня 2016 року у зв’язку з його відставкою за власним бажанням”, — йдеться в документі.

О.Казурін був призначений віце-прем’єром кримського уряду 19 січня 2016 року і займався галуззю ЖКГ і будівництва.