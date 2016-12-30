Уволен вице-премьер "правительства" Крыма О.Казурин
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Так нахываемый глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об освобождении от занимаемой должности "заместителя председателя Совета министров республики" Олега Казурина. Соответствующий текст указа размещен на официальном сайте самопровозглашеннгого главы региона, передает УНН.
"Прекратить досрочно полномочия Казурина Олега Викторовича и освободить его от государственной должности Республики Крым - заместитель председателя Совета министров Республики Крым 29 декабря 2016 в связи с его отставкой по собственному желанию", - говорится в документе.
О.Казурин был назначен "вице-премьером крымского правительства" 19 января 2016 и занимался отраслью ЖКХ и строительства.