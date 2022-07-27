Звільнення від оподаткування благодійної допомоги сім’ям поранених та загиблих учасників війни з рф: ВР підтримала законопроект

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Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт N7506-1 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки України».

Законопроєктом пропонується встановити, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи (суми) виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними особами, на користь членів сімей учасників бойових дій, які під час участі у відсічі збройної агресії в період дії воєнного, надзвичайного стану на території України, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі у відсічі збройної агресії.

Крім цього, до членів сімей учасників бойових дій для цілей звільнення від оподаткування отриманої благодійної допомоги проектом пропонується віднести повнолітніх та усиновлених дітей учасників бойових дій.

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