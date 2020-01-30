Звільнений з полону журналіст Асєєв закликав Європу "натиснути на Москву"

Так, Асєєв зазначив, що людей, які сидять в підвалах Луганська і Донецька катують, ґвалтують і залучають до важких робіт, і рішення в цих ситуаціях приймає Москва.

"Економіка і калькулятор все частіше беруть верх над мораллю і правом. Але є речі, які незмінні досі - це слова маленької людини перед людьми, які натискають на великі телефонні кнопки і щось вирішують. У нашій ситуації останню кнопку натискає Москва. І сьогодні я прошу вас тільки про одне: якщо у вас є можливість натиснути на Москву і врятувати з донбаського полону хоча б одне чиєсь життя - зробіть це заради майбутнього, в якому важливі не погони, а людина. Того майбутнього, якого Російська Федерація позбавила цілу частину моєї країни", - повідомив Асєєв.

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Він також зазначив, що його неприємно здивувала і повна відсутність українських ЗМІ в залі під час його виступу.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Донбасу, станом на 20 січня 2020 року, в неволі утримуються 184 особи.