Освобожденный из плена журналист Асеев призвал Европу "нажать на Москву"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Освобожденный в декабре украинский журналист Станислав Асеев, который 2,5 года находился в плену "ДНР", в ходе своего визита на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы призвал европейских политиков посодействовать в освобождении людей, находящихся в плену на оккупированных территориях и "надавить на Москву". Об этом Асеев написал на своей страничке в Facebook, передает УНН.
Так, Асеев отметил, что людей, которые сидят в подвалах Луганска и Донецка пытают, насилуют и привлекают к тяжелым работам, и решения в этих ситуациях принимает Москва.
"Экономика и калькулятор всё чаще берут верх над моралью и правом. Но есть вещи, которые неизменны до сих пор — это слова маленького человека перед людьми, которые нажимают на большие телефонные кнопки и что-то решают. В нашей ситуации последнюю кнопку нажимает Москва. И сегодня я прошу вас только об одном: если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти из донбасского плена хотя бы одну чью-то жизнь — сделайте это ради будущего, в котором важны не погоны, а человек. Того будущего, которого Российская Федерация лишила целую часть моей страны", - сообщил Асеев.
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Он также отметил, что его неприятно удивило и полное отсутствие украинских СМИ в зале во время его выступления.
Напомним, что на оккупированных территориях Донбасса, по состоянию на 20 января 2020 года, в неволе содержатся 184 человека.