Звільнений Туреччиною пастор Брансон помолився за Трампа в Білому домі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Пастор Ендрю Брансон, звільнений турецьким судом 12 жовтня, зустрівся в суботу з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі і помолився за нього в присутності журналістів. Трансляцію з Овального кабінету вела телекомпанія CNN, інформує УНН.
“Господь, я кличу до Тебе, щоб ти вилив Святого Духа на президента Трампа і дав йому божественну мудрість, щоб він зміг здійснити усі свої плани і плани цієї країни”, — сказав пастор, опустившись на одне коліно перед Трампом і взявши його за плече.
“Я прошу тебе захистити його від наклепу, від ворогів, які намагаються йому перешкодити”, — додав він.
Брансон також подякував президенту і адміністрації США за допомогу і підтримку йому і його родині під час судового процесу в Туреччині.
Як повідомляв УНН, Ердоган сподівається на продовження співпраці з США після звільнення американського пастора.