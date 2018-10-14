Звільнений Туреччиною пастор Брансон помолився за Трампа в Білому домі

“Господь, я кличу до Тебе, щоб ти вилив Святого Духа на президента Трампа і дав йому божественну мудрість, щоб він зміг здійснити усі свої плани і плани цієї країни”, — сказав пастор, опустившись на одне коліно перед Трампом і взявши його за плече.

“Я прошу тебе захистити його від наклепу, від ворогів, які намагаються йому перешкодити”, — додав він.

Брансон також подякував президенту і адміністрації США за допомогу і підтримку йому і його родині під час судового процесу в Туреччині.

Як повідомляв УНН, Ердоган сподівається на продовження співпраці з США після звільнення американського пастора.