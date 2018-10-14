Освобожденный Турцией пастор Брансон помолился за Трампа в Белом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Пастор Эндрю Брансон, освобожденный турецким судом 12 октября, встретился в субботу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и помолился за него в присутствии журналистов. Трансляцию из Овального кабинета вела телекомпания CNN, информирует УНН.
“Господь, я взываю к тебе, чтобы ты излил Святого Духа на президента Трампа и дал ему божественную мудрость, чтобы он смог осуществить все свои планы и планы этой страны”, — сказал пастор, опустившись на одно колено перед Трампом и взяв его за плечо.
“Я прошу тебя защитить его от клеветы, от врагов, которые пытаются ему помешать”, — добавил он.
Брансон также поблагодарил президента и администрацию США за помощь и поддержку ему и его семье во время судебного процесса в Турции.
Как сообщал УНН, Эрдоган надеется на продолжение сотрудничества с США после освобождения американского пастора.