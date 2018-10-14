Освобожденный Турцией пастор Брансон помолился за Трампа в Белом доме

“Господь, я взываю к тебе, чтобы ты излил Святого Духа на президента Трампа и дал ему божественную мудрость, чтобы он смог осуществить все свои планы и планы этой страны”, — сказал пастор, опустившись на одно колено перед Трампом и взяв его за плечо.

“Я прошу тебя защитить его от клеветы, от врагов, которые пытаются ему помешать”, — добавил он.

Брансон также поблагодарил президента и администрацию США за помощь и поддержку ему и его семье во время судебного процесса в Турции.

Как сообщал УНН, Эрдоган надеется на продолжение сотрудничества с США после освобождения американского пастора.