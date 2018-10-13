Ердоган сподівається на продовження співпраці з США після звільнення американського пастора

“Я сподіваюся, що США і Туреччина продовжать співпрацю в якості союзників, якими вони є, і будуть спільно боротися проти терористичних груп, в першу чергу проти Робочої партії Курдистану, терористичного угрупування „Ісламська держава“ (ІД) і FETO (обвинувачена Анкарою в організації спроби перевороту в 2016 році „терористична організація фетхуллахістов“)”, — написав Ердоган. Крім того, він підкреслив, що рішення про звільнення Брансона було прийнято турецьким судом незалежно.

Раніше в суботу президент США Дональд Трамп подякував Ердогану за його сприяння в питанні звільнення Брансона. Американський лідер також зазначив, що США не укладали жодних угод з владою Туреччини в обмін на звільнення американського пастора.

Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür.

12 жовтня суд турецького міста Ізмір засудив Брансона до трьох років в’язниці, проте ухвалив звільнити його з-під варти, взявши до уваги вже відбутий ним в процесі розгляду справи термін. Суд також зняв з нього заборону на виїзд з країни.