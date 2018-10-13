Эрдоган надеется на продолжение сотрудничества с США после освобождения американского пастора

“Я надеюсь, что США и Турция продолжат сотрудничество в качестве союзников, которыми они являются, и будут совместно бороться против террористических групп, в первую очередь против Рабочей партии Курдистана, террористической группировки „Исламское государство“ (ИГ) и FETO (обвиняемая Анкарой в организации попытки переворота в 2016 году „террористическая организация фетхуллахистов“)”, — написал Эрдоган. Кроме того, он подчеркнул, что решение об освобождении Брансона было принято турецким судом независимо.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп поблагодарил Эрдогана за его содействие в вопросе освобождения Брансона. Американский лидер также отметил, что США не заключали никаких соглашений с властями Турции в обмен на освобождение американского пастора.

Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür.

12 октября суд турецкого города Измир приговорил Брансона к трем годам тюрьмы, однако постановил освободить его из-под стражи, приняв в расчет уже отбытый им в процессе рассмотрения дела срок. Суд также снял с него запрет на выезд из страны.