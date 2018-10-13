Трамп: США і Туреччина можуть налагодити чудові стосунки після звільнення Брансона

“Ми тепер зовсім інакше ставимося до Туреччини”, — сказав він. “Я думаю, що у нас є шанс насправді стати ближче до Туреччини. У нас тепер можуть навіть бути дуже, дуже хороші відносини”, — зазначив Трамп.

“Ми знаємо цей народ і, як сказав пастор, це прекрасний народ, і я думаю, що тепер у нас є шанс налагодити насправді чудові відносини з Туреччиною, я насправді сподіваюся на це”, — додав президент.

Під час своєї промови на зустрічі з Брансоном Трамп кілька разів особливо підкреслив, що вдячний президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану за те, що американський пастор був звільнений. “Для Туреччини це теж непроста ситуація, у них відбувається зараз безліч складних ситуацій, і я хочу подякувати президенту Ердогану за те, що він зробив це можливим, і ви розумієте, що я маю на увазі. Це було непросто, і це було непросто для нього теж”, — заявив Трамп.

Він підкреслив при цьому, що ніяких домовленостей з владою Туреччини в обмін на звільнення американського пастора Ендрю Брансона США не укладали. “Ми вели довгі і складні переговори, але ми в цій країні не платимо викуп. Принаймні, тепер”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, пастор, через якого “посварилися” США та Туреччина прибув до Сполучених Штатів.