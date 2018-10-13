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Трамп: США и Турция могут наладить прекрасные отношения после освобождения Брансона

Трамп: США и Турция могут наладить прекрасные отношения после освобождения Брансона

Киев  •  УНН

 • 8550 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Соединенные Штаты и Турция могут наладить великолепные отношения после освобождения американского пастора Эндрю Брансона. Об этом в субботу заявил президент США Дональд Трамп на встрече с Брансоном в Овальном кабинете Белого дома, передает УНН.

“Мы теперь совсем иначе относимся к Турции”, — сказал он. “Я думаю, что у нас есть шанс на самом деле стать ближе к Турции. У нас теперь могут даже быть очень, очень хорошие отношения”, — отметил Трамп.

“Мы знаем этот народ и, как сказал пастор, это прекрасный народ, и я думаю, что теперь у нас есть шанс наладить на самом деле великолепные отношения с Турцией, я на самом деле надеюсь на это”, — добавил президент.

Во время своей речи на встрече с Брансоном Трамп несколько раз особо подчеркнул, что благодарен президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что американский пастор был освобожден. “Для Турции это тоже непростая ситуация, у них происходит сейчас множество сложных ситуаций, и я хочу поблагодарить президента Эрдогана за то, что он сделал это возможным, и вы понимаете, что я имею в виду. Это было непросто, и это было непросто для него тоже”, — заявил Трамп.

Он подчеркнул при этом, что никаких договоренностей с властями Турции в обмен на освобождение американского пастора Эндрю Брансона США не заключали. “Мы вели долгие и сложные переговоры, но мы в этой стране не платим выкуп. По крайней мере, теперь”, — сказал он.

Как сообщал УНН, пастор, из-за которого “поссорились” США и Турция прибыл в Соединенные Штаты.

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