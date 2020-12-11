Звільнені з полону в Іраку українці поговорили з омбудсменом про адаптацію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Двоє українців - Євген Фоменков та Олександр Санпітер, які повернулись після полону в Республіці Ірак, який тривав три роки, обговорили з Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою проблемні питання, розв’язання яких допоможе їм швидше адаптуватися після пережитого в Іраку. Про це написала омбудсмен у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“До мене завітали Євген Фоменков та Олександр Санпітер, які вчора повернулися на Батьківщину з іракського полону, де їх утримували в заручниках з липня 2017 року. Обговорили проблемні питання, розв’язання яких допоможе швидше адаптуватися після пережитого в Іраку. Євген Фоменков та Олександр Санпітер написали відповідні звернення на моє ім’я. Зі свого боку запевнила, що в межах своїх повноважень сприятиму поновленню їхніх прав та свобод, зокрема, візьму на особистий контроль розв'язання зазначених проблемних питань”, - написала Людмила Денісова.
Нагадаємо, 9 грудня двоє українців повернулись додому після полону з Іраку. Президент України Володимир Зеленський відреагував на успішне завершення роботи з їх звільнення.