Освобожденные из плена в Ираке украинцы поговорили с омбудсменом об адаптации
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Двое украинцев - Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которые вернулись после плена в Ираке, который длился три года, обсудили с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой проблемные вопросы, решение которых поможет им быстрее адаптироваться после пережитого в Ираке. Об этом написала омбудсмен в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Ко мне пришли Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которые вчера вернулись на Родину из иракского плена, где их удерживали в заложниках с июля 2017 года. Обсудили проблемные вопросы, решение которых поможет быстрее адаптироваться после пережитого в Ираке. Евгений Фоменков и Александр Санпитер написали соответствующие обращения на мое имя. Со своей стороны заверила, что в пределах своих полномочий буду содействовать возобновлению их прав и свобод, возьму под личный контроль решение указанных проблемных вопросов", - написала Людмила Денисова.
Напомним, 9 декабря двое украинцев вернулись домой после плена из Ирака. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на успешное завершение работы по их освобождению.