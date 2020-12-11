Освобожденные из плена в Ираке украинцы поговорили с омбудсменом об адаптации

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77370 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100493 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116691 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151717 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199640 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195321 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282997 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 333501 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157996 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143229 просмотра

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Освобожденные из плена в Ираке украинцы поговорили с омбудсменом об адаптации

Освобожденные из плена в Ираке украинцы поговорили с омбудсменом об адаптации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Двое украинцев - Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которые вернулись после плена в Ираке, который длился три года, обсудили с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой проблемные вопросы, решение которых поможет им быстрее адаптироваться после пережитого в Ираке. Об этом написала омбудсмен в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Ко мне пришли Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которые вчера вернулись на Родину из иракского плена, где их удерживали в заложниках с июля 2017 года. Обсудили проблемные вопросы, решение которых поможет быстрее адаптироваться после пережитого в Ираке. Евгений Фоменков и Александр Санпитер написали соответствующие обращения на мое имя. Со своей стороны заверила, что в пределах своих полномочий буду содействовать возобновлению их прав и свобод, возьму под личный контроль решение указанных проблемных вопросов", - написала Людмила Денисова.

Напомним, 9 декабря двое украинцев вернулись домой после плена из Ирака. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на успешное завершение работы по их освобождению.

Украинские Национальные Новости

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