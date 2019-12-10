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Звільнені в’язні Кремля відправились на реабілітацію до Латвії

Звільнені в’язні Кремля відправились на реабілітацію до Латвії

Київ • УНН

 • 11321 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. 11 звільнених в’язнів Кремля відправились на реабілітацію до Латвії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Група колишніх бранців Кремля проведе у Латвій 12 днів. Поїздка українців відбуватиметься у рамках розробленої урядом Латвійської Республіки програми реабілітації.

Перед поїздкою група колишніх бранців, серед яких ті, які були звільнені та повернулись додому 7 вересня цього року, зібралася у Латвійському посольстві для зустрічі з Надзвичайним і повноважним послом Латвійської Республіки в Україні Юрісом Пойкансом, міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксаною Колядою.

Едем Бекіров та Павло Гриб, на знак вдячності за увагу та допомогу політв’язням з боку Латвії, подарували послу сувеніри: книгу та власну картину.

Нагадаємо, Денісова повідомила деталі про 115 українських в'язнів Кремля.

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