Звільнені в’язні Кремля відправились на реабілітацію до Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. 11 звільнених в’язнів Кремля відправились на реабілітацію до Латвії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.
Група колишніх бранців Кремля проведе у Латвій 12 днів. Поїздка українців відбуватиметься у рамках розробленої урядом Латвійської Республіки програми реабілітації.
Перед поїздкою група колишніх бранців, серед яких ті, які були звільнені та повернулись додому 7 вересня цього року, зібралася у Латвійському посольстві для зустрічі з Надзвичайним і повноважним послом Латвійської Республіки в Україні Юрісом Пойкансом, міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксаною Колядою.
Едем Бекіров та Павло Гриб, на знак вдячності за увагу та допомогу політв’язням з боку Латвії, подарували послу сувеніри: книгу та власну картину.
Нагадаємо, Денісова повідомила деталі про 115 українських в'язнів Кремля.