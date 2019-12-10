Освобожденные узники Кремля отправились на реабилитацию в Латвию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. 11 освобожденных заключенных Кремля отправились на реабилитацию в Латвию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Группа бывших пленников Кремля проведет в Латвий 12 дней. Поездка украинцев будет проходить в рамках разработанной правительством Латвийской Республики программы реабилитации.
Перед поездкой группа бывших пленников, среди которых те, которые были освобождены и вернулись домой 7 сентября этого года, собралась в Латвийском посольстве для встречи с Чрезвычайным и полномочным послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом, министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.
Эдем Бекиров и Павел Гриб, в знак благодарности за внимание и помощь политзаключенным со стороны Латвии, подарили послу сувениры: книгу и собственную картину.
Напомним, Денисова сообщила детали о 115 украинских узниках Кремля.