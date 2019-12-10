Освобожденные узники Кремля отправились на реабилитацию в Латвию

Группа бывших пленников Кремля проведет в Латвий 12 дней. Поездка украинцев будет проходить в рамках разработанной правительством Латвийской Республики программы реабилитации.

Перед поездкой группа бывших пленников, среди которых те, которые были освобождены и вернулись домой 7 сентября этого года, собралась в Латвийском посольстве для встречи с Чрезвычайным и полномочным послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом, министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.

Эдем Бекиров и Павел Гриб, в знак благодарности за внимание и помощь политзаключенным со стороны Латвии, подарили послу сувениры: книгу и собственную картину.

Напомним, Денисова сообщила детали о 115 украинских узниках Кремля.