Звільнені військовослужбовці РФ поповнюють лави бойовиків - розвідка

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Командування бойовиків прийняло рішення про спрощений прийом на службу звільнених військовослужбовців, які приймали участь у бойових діях на території Чечні та інших збройних конфліктах. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

“З території РФ для влаштування на військову службу у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ прибувають завербовані колишні військовослужбовці, які мають досвід бойових дій на території Чечні та у інших збройних конфліктах, але були звільнені за станом здоров’я або скоєння правопорушень”, — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що Командуванням російських окупаційних військ прийнято рішення про спрощений порядок прийому на військову службу таких осіб.

Командири підрозділів відмічають, що отримують “молоде поповнення”, майже половина з яких становлять особи, що мають вади слуху, зору та мовлення, притягались до кримінальної відповідальності, проходили курс лікування від алкоголізму та наркозалежності.

Як передавав УНН, кількість небойових втрат у частинах бойовиків постійно збільшується.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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